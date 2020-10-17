Линейные ускорители для Наццентра онкологии уже на пути в Бишкек

16 октября министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил Национальный центр онкологии и гематологии, где ознакомился с работами по оказанию медицинской помощи онкологическим больным, готовность к приему пациентов с коронавирусной инфекцией с онкологической патологией, и побеседовал с коллективом центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В ходе визита министр отметил слаженную работу коллектива центра. Также, министр проинспектировал ремонтные работы бункера для линейных ускорителей, посмотрел работу эндоскопического отделения, отделения реанимации.

"Между бывшим и нынешним состоянием Центра можно увидеть колоссальную разницу, можно отметить, что стандарты соответствуют мировым уровням, имеется все необходимое оборудование для диагностики опухолей на начальной стадии. Это в большей степени благодаря усилиям руководителя, по работе можно судить какой он менеджер. В данное время наша общая задача объединить усилия в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, поэтому попросил бы всех руководителей вести усиленные работы в этом направлении, а также не забывать оказывать медицинскую помощь пациентам и с другими заболеваниями", - отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

По словам директора НЦОиГ Эрниса Тилекова, ремонтные работы бункера практически завершены, сейчас идет третий этап заливки бетоном крыши, после которого начнут перекрывать, а также почти закончены внутренние отделочные работы, специальная бронированная дверь уже закуплена.

"Линейные ускорители уже на пути в Бишкек. Ожидаем их прибытие в третьей декаде октября. Как только они прибудут начнется инсталляция оборудований", - сказал директор НЦОиГ Эрнис Тилеков.