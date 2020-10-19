Судебные эксперты просят Садыра Жапарова освободить их от Мусаходжаева

Судебные эксперты Кыргызстана обратились с коллективным обращением к и.о. президента Садыру Жапарову с просьбой освободить от занимаемой должности председателя Государственной судебно-экспертной службы (ГСЭС) Акылбека Мусаходжаева и его заместителя Табылды Матсакова.

По их словам, они своими действиями разрушают службу и наносят урон государству.

"Причиной нашего обращения послужили бесчинство и беззаконие, творящиеся в Государственной судебно-экспертной службе при Правительстве КР (далее – ГСЭС) и имеющие, к сожалению, самые печальные последствия.

При назначении на должность председателя ГСЭС Мусаходжаева Акылбека Абдылдаевича у многих сотрудников ГСЭС возникла надежда на то, что человек, долгое время работавший экспертом, во главе угла будет ставить интересы государства и правосудия путем поддержки кадров, имеющих многолетний опыт работы в сфере судебной экспертизы. Однако уже с первого дня кадровая политика этого человека показала, что его собственные интересы намного выше государственных.

Именно сегодня как никогда в ГСЭС необходим руководитель. который знает как улучшить ситуацию в судебной экспертизе и желает добиться этого законным путем. И поскольку должность председателя ГСЭС - это должность руководителя самостоятельного государственного органа, то у руководителя должно быть государственное, а не собственническое мышление.

За период "правления" Мусаходжаева и его заместителя Матсакова из ГСЭС уволены более 40 сотрудников из общей численности штатного расписания, в том числе и проработавшие в данной организации более 20 лет, с которыми Мусаходжаев "не желает работать". В случае отказа сотрудниками ГСЭС по предложению Мусаходжаева уволиться по собственному желанию, на них оказывается угроза под предлогом подготовки каких-либо материалов и передачи в правоохранительные органы. Таким образом, злоупотребляя своим служебным положением Мусаходжаев путем оказания психологического давления и необоснованного преследования за неугодными ему сотрудников достигает своих целей их увольнения по собственному желанию либо по другим основаниям. Тогда, когда для полноценной подготовки одного судебного эксперта требуется по крайней мере три года.

Следует отметить, что на освобожденные вакантные места Мусаходжаев назначает своих родственников (бажа, окул бала), друзей, знакомых, земляков и.т.д.

Таким образом, нарушается порядок как функционирования ГСЭС, так и сложившаяся годами практика подготовки экспертных кадров. Это говорит о неспособности руководства ГСЭС организовать нормальное функционирование вверенного госоргана.

Указанные нарушения и некомпетентность Мусаходжаева подрывают авторитет ГСЭС и способствуют деградации экспертных кадров, что не позволит достичь целей проводимой реформы.

Кроме этого по вышеупомянутом фактам, ранее коллективом и отдельными экспертами ГСЭС в различные органы Кыргызской Республики были заявлены обращения о проверки деятельности ГСЭС и принятии мер в отношении председателя ГСЭС а именно в аппарат Правительства (по результатам проверки Премьер министром КР А.Мусаходжаеву объявлено замечание), Генеральную прокуратуру (по результатам проверки внесено предписание в аппарат Правительства об устранений нарушений закона), ГКС (по результатам проверки дан ответ о имеющем нарушений закона), Инспекция труда (по результатам проверки внесено предписание об устранений нарушений Трудового кодекса а также дан письменный ответ заявителям). Отдельно отмечаем, что со стороны ГКНБ КР было начато досудебное производство Вх. 20\150-00-07-04236 от 06.03.2020 г. и ЕРПП №03-820-2019-000510 от 24.10.2019 г.).

Также на сегодняшний день имеется заявление в ГП КР штрих код №26638 ГП КР от 22.09.2020 г. в отношении А.Мусаходжаева, которое передано в ГСУ МВД КР. Однако до сегодняшнего дня с их стороны не были предприняты никаких мер, так как А.Мусаходжаев имеет покровителей в высших эшелонах страны (руководитель аппарата президента Досалы Эсеналыев - родной брат помощника А.Мусаходжаева Айнагуль Эсеналыева которая ранее начинала работу специалистом ФХО ГСЭС, заведующей сектором по госзакупкам, состоит почти во всех комиссиях при ГСЭС, улаживает все проблемы А.Мусаходжаева вышеупомянутых органах). Тем самым А.Мусаходжаев считает себя неприкосновенным.

После событий, произошедших в стране 5 октября 2020 года, экспертным сообществом и экспертами было официально передано через общий отдел ГСЭС коллективное обращение о добровольном освобождении с занимаемой должности председателя ГСЭС А.Мусаходжаева. Данное обращение с его стороны было проигнорировано. Опасаясь за свою занимаемую должность Мусаходжаев всяческим образом передает не объективную информацию представителям прессы, а также издает необоснованный приказ о переводе на удаленный режим работы.

На сегодняшний момент председатель Мусаходжаев, его заместитель Матсаков и начальник управления организационного обеспечения Нурланов, пытаясь отстоять свои занимаемые должности, вместе с сотрудниками, которые устроились на службу при них, организовывают видимость бурной работы, тем самым вводят в заблуждения коллектив о том что они, имея своих покровителей будут работать дальше в службе. Тайно уничтожаются компрометирующие документы.

Следует отметить, что и по сей день со стороны Мусаходжаева продолжаются гонения на сотрудников ГСЭС, которые в последующем увольняются по собственному желанию. При такой тенденции многие эксперты бояться открыто выступать против невыносимых натисков Мусаходжаева, тем самым готовы сами уйти со службы не по своей воле.

В связи с вышеизложенным просим Вас освободить от занимаемой должности председателя ГСЭС А.Мусаходжаева и его заместителя Т.Матсакова которые своими вышеупомянутыми действиями разрушают службу и наносят урон государству", - говорится в коллективном обращении судэкспертов.