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Верховный суд пересмотрел дело Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева

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- ВБ
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Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

По их данным, дело касается обвинения в попытке насильственного захвата власти в 2012 году.

"Суд пересмотрел дело по вновь открывшимися обстоятельствам и все трое были оправданы", - сообщили источники.

Напомним, в 2012 году Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и депутата Таланта Мамытова были осуждены за попытку насильственного захвата власти.


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URL: https://www.vb.kg/393272
Теги:
Верховный суд, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов
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