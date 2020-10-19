Верховный суд пересмотрел дело Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева

Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

По их данным, дело касается обвинения в попытке насильственного захвата власти в 2012 году.

"Суд пересмотрел дело по вновь открывшимися обстоятельствам и все трое были оправданы", - сообщили источники.

Напомним, в 2012 году Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и депутата Таланта Мамытова были осуждены за попытку насильственного захвата власти.