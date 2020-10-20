Погода
$ 81.29 - 81.69
€ 94.47 - 95.59

Коллектив ГСЭС КР просит не превращать их службу в политическую арену

267  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Коллектив Государственной судебно-экспертной службы обращается с просьбой к председателю Ассоциации судебных экспертов Кыргызской Республики А. Кадыровой и группе экспертов, опубликовавших в СМИ свое заявление, решать все претензии в рамках закона.

"Напоминаем, что Служба является лабораторией, проводящей научные исследования, а не политической ареной, где решают личные амбиции.

И в очередной раз сотрудники ГСЭС убедительно просят все имеющиеся претензии решать в рамках законодательства Кыргызской Республики и не распространять недостоверную информацию через средства массовой информации", - говорится в заявлении коллектива ГСЭС КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393307
Теги:
конфликт, Кыргызстан, судмедэкспертиза
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  