Коллектив ГСЭС КР просит не превращать их службу в политическую арену

Коллектив Государственной судебно-экспертной службы обращается с просьбой к председателю Ассоциации судебных экспертов Кыргызской Республики А. Кадыровой и группе экспертов, опубликовавших в СМИ свое заявление, решать все претензии в рамках закона.

"Напоминаем, что Служба является лабораторией, проводящей научные исследования, а не политической ареной, где решают личные амбиции.

И в очередной раз сотрудники ГСЭС убедительно просят все имеющиеся претензии решать в рамках законодательства Кыргызской Республики и не распространять недостоверную информацию через средства массовой информации", - говорится в заявлении коллектива ГСЭС КР.