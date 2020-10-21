"Коррупционеров не надо сажать в тюрьму, достаточно вернуть украденное"

Вместо того, чтобы сажать коррупционеров в тюрьму, мы вернем деньги, которые они украли. С таким заявлением обратился к общественности председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

"Прошло 3 дня как я официально вступил в должность. За это время уже более 2 млрд сомов было взыскано. Мы начали возвращать деньги, украденные у государства коррупционерами. Это только начало, в моем списке достаточно подобных лиц, дай Бог, со всех спросим. При этом ни один мой сотрудник не сможет взять у них взятку, все эти дела на моем личном контроле. Вместо того, чтобы сажать их в тюрьму, мы вернем деньги, которые они украли, и не дадим им совершать новые преступления. В Кыргызстане не должно быть коррупционеров и бандитов", - написал он на своей странице в Facebook.