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"Коррупционеров не надо сажать в тюрьму, достаточно вернуть украденное"

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- Оксана Гут
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Вместо того, чтобы сажать коррупционеров в тюрьму, мы вернем деньги, которые они украли. С таким заявлением обратился к общественности председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

"Прошло 3 дня как я официально вступил в должность. За это время уже более 2 млрд сомов было взыскано. Мы начали возвращать деньги, украденные у государства коррупционерами. Это только начало, в моем списке достаточно подобных лиц, дай Бог, со всех спросим. При этом ни один мой сотрудник не сможет взять у них взятку, все эти дела на моем личном контроле. Вместо того, чтобы сажать их в тюрьму, мы вернем деньги, которые они украли, и не дадим им совершать новые преступления. В Кыргызстане не должно быть коррупционеров и бандитов", - написал он на своей странице в Facebook.


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URL: https://www.vb.kg/393327
Теги:
бюджет, коррупция, наказание, уголовная ответственность, Кыргызстан, деньги, ГКНБ, Камчыбек Ташиев
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Комментарии
ddd
21.10.2020, 11:12

Как можно было такое сказать ????? OMG 

То есть воруйте часть отдавайте и наказание не понесете.... Это на оборот спровоцирует еще большую коррупцию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Все с вами ясно "новые правители"

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