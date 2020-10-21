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Давление перед выборами? Членов ЦИК вызывают на допрос в МВД

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- Екатерина Улитина
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Некоторых членов Центральной избирательной комиссии сотрудник МВД попросил явиться на допрос. Об этом сообщили сразу несколько источников.

Депутат ЖК Дастан Бекешев в социальных сетях написал, что членов ЦИК пытаются силой доставить в МВД.

- В ЦИК пришел следователь и требует прийти на допрос. Через уголовные дела хотят надавить на членов ЦИК, - написал Дастан Бекешев.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев подтвердил VB.KG эту информацию.

- Сейчас меня нет в здании ЦИК, но я в курсе данного инцидента. Конечно, это неприятно, но самое главное - такие действия незаконны. Дата выборов объявлена и любое давление на членов избирательных комиссия - недопустимо, - прокомментировал Кайрат Осмоналиев.

В пресс-службе МВД VB.KG сообщили, что в настоящее время выясняются цели визита сотрудника правоохранительных органов в ЦИК.

Напомним, сегодня ЦИК объявила дату повторных выборов депутатов ЖК. Сегодня же ряд депутатов выдвинули идею сначала провести конституционную реформу и лишь потом назначить выборы депутатов и президента.


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URL: https://www.vb.kg/393356
Теги:
выборы, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев, #Выборы2020, ЦИК
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