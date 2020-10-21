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ГКПЭН о "Джеруе: "Права иностранных инвесторов должны защищаться"

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- Виктория Гунгер
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Состоялась встреча председателя ГКПЭН КР с представителями ОсОО"Альянс Алтын". Об этом сообщает пресс-служба Госпромэнерго.

Как отмечается, сегодня, 21 октября 2020 года, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кырыгзской Республики (ГКПЭН) Жыргалбек Сагынбаев встретился с представителями ОсОО "Альянс Алтын". На встрече были озвучены наиболее актуальные проблемы, дальнейшая работа золотодобывающей компании, стороны также обсудили нынешнюю ситуацию и пути решения.

- Все права иностранных инвесторов должны защищаться. Мы понимаем сегодняшнюю ситуацию вокруг месторождения "Джеруй", а также других добывающих компаний в целом. Сотрудники ГКПЭН КР посетили и ознакомились на местах с ситуацией, мы должны принять решения в рамках закона. В свою очередь, иностранные инвесторы могут полагаться на нашу поддержку, благодаря инвесторам пополняются бюджет страны, создаются рабочие места для местного населения, - сказал Сагынбаев.

Глава ГКПЭН КР поручил созвать Комиссию по лицензированию и рассмотреть обращение компании в соответствии законом

Кыргызской Республики.

Напомним, ОсОО "Альянс Алтын" учреждено Открытым акционерным обществом "Восток-геолдобыча" (входит в группу компаний "Русская Платина") и зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики 2 июня 2015 года в с. Сасык-Булак Таласского района Таласской области. ОсОО "Альянс Алтын" владеет лицензией на разработку месторождения Джеруй сроком до 28 августа 2035 года и лицензией на ГРР Джеруйской площади до 28 августа 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/393357
Теги:
бизнес, горнодобывающий сектор, инвестиции, Кыргызстан, Джеруй
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