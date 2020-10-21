Марсиана Нури, Максемус. Как кыргызстанцы называли своих детей в этом году

Марсиана Нури, Максемус - какие самые необычные имена давали кыргызстанские семьи своим детям в этом году. Пресс-служба ГРС при ПКР распространила список редких имен.

За 9 месяцев 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано 114 тысяч 823 новорожденных малыша. Чаще всего родители выбирают для сыновей и дочек такие популярные имена как Умар, Алинур, Раяна и Амина.

Но среди новорождённых, зарегистрированные в 2020 году, есть с такими именам как:

Для мальчиков - Артыкалы, Жасулан, Жайсаң, Элал, Тенгис, Алистер Белек, Добрыня, Акбалбан, Лелин, Максемус.

Самыми редкими именами, которыми называли девочек - Доминика, Марсиана Нури, Девора, Николина, Атика, Айсенэм, Белек-Айым, Элтаазим, Акылыйман, Балкыял.