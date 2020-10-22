Премьер-министр принял отставку Азиза Суракматова

Премьер-министр КР Садыр Жапаров принял отставку мэра Бишкека Азиза Суракматова.

И.о. президента КР, премьер-министр КР Садыр Жапаров подписал соответствующее распоряжение.

Согласно п.1 ч.1 ст.24 Закона КР "О статусе столицы" Азиз Суракматов освобожден от должности градоначальника с 21 октября 2020 года, на основании личного заявления.

Напомним, 20 октября пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что Азиз Суракматов подает в отставку. Сам позже он объяснил это решение желанием участвовать в повторных парламентских выборах. И.о. градоначальника стал Нариман Тюлеев, назначенный в тот же день первый вице-мэром столицы. Однако, сегодня и он из-за давления отдельных групп ушел с должности. Обязанности мэра сейчас исполняет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.