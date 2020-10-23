Жакыпов: Основная проблема в горнорудном секторе - беспредел на местах

На сегодня основная проблема в горнорудном секторе - беспредел на местах. Мы думаем, что создает нестыковки местное население. Но часто причиной конфликтов становится поведение самого инвестора, который пользуется нашим лояльным законом. Об этом VB.KG на встрече "без галстуков" ГКПЭН с недропользователями, руководителями ряда компаний, а также главами профсоюзов сообщил заместитель председателя ЦК ГМПК Алмазбек Жакыпов.

Он отметил, что в итоге это порождает недовольство людей.

- Были случаи, когда инвесторы написанным заявлением били в лицо своим подчиненным, могли снести ударом им каску и т.д. Это накапливается. В итоге одно плохое отношение инвестора накладывается на остальных. А когда происходят протестные настроения, люди вспоминают обиды и выливают на них. Поэтому, я попросил руководство ГКПЭН, чтобы при встречах с нашими инвесторами, им доносили, что наш менталитет иной, нежели в других странах. Мы очень гордый народ. И надо с этим учетом относиться к местным сотрудникам. К тому же, инвесторы должны неукоснительно исполнять наши законы. Многие представители зарубежного бизнеса часто недоумевают, скажем, почему должны платить "вахтовикам" за полный месяц, а не за 14 дней. Но по нашему Трудовому Кодексу он отрабатывает положенный ему лимит. Человек, который работает вахтовым методом вправе отдохнуть. И страшно, что многие инвесторы не хотят этого понимать. И поэтому, люди вынуждены объединяться в профсоюзы для защиты своих законных прав, - подчеркнул Жакыпов.

Он отметил, что такие начинания надо поддерживать, все должно быть в рамках закона. - Законы у нас работают в Кыргызстане. Хаос в стране никому пользы не принесет, как местным, так и инвесторам. Тем не менее мы будем выступать, чтобы иностранные инвесторы соблюдали этические нормы поведения. Ведь нельзя так, что мы их возносим, а они ведут себя, как хотят. Тем более, это проявляется на наших рабочих. Я думаю, что на сегодняшнем диалоге, на который пришло руководство ГКПЭН, представители "Кыргызалтына", горнорудных предприятий мы затронули наболевшие проблемные вопросы. Ведь предупреждать проблемы заранее лучше, чем когда они вошли в крайнюю стадию. Особенно, когда речь идет о стратегической для экономики страны горнорудной отрасли, - сказал Алмазбек Жакыпов.

Отметим, что организатором встречи выступил ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.