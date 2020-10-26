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Обстановка на золоторудном предприятии "Алтынкен" нестабильная

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- Азиз Осмонов
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Обстановка на предприятии "Алтынкен" нестабильная. Есть деструктивные силы, пытающиеся раскачать ситуацию. К тому же, рабочие выдвинули требование о 100 процентном повышении заработной платы. Об этом на встрече главы ГКПЭН с бизнесом сообщили представители "Кыргызалтына".

Представители компании также подтвердили, что работники, трудящиеся на ЗИФ, получают на руки 23-25 тысяч сомов.

- Они просят поднять оплату, хотя бы, до 40-45 тысяч. В итоге ситуация обострилась так как китайское руководство дало отказ. Поэтому, сейчас мы пытаемся прийти к консенсусу с учетом невозможности поднять зарплату на 100 процентов всем сотрудникам. Переговоры с коллективом идут. Я думаю, через неделю мы поставим точку в этом вопросе. При этом китайское руководство даже готово остановить производство при эскалации конфликта с рабочими. Налоговые сборы с "Алтынкена" в год составляют 1 млрд 800 млн в бюджет КР, не считая Фонд "Келечеги", перечисляющий 1 млн долларов. Поэтому, остановка предприятия сразу станет ощутима для госказны КР. Надеемся, что ситуацию все же удастся нормализовать, - подчеркнули представители "Алтынкена".

Отметим, мероприятие организовано ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.

Напомним, ОсОО "Алтынкен" зарегистрировано 5 апреля 2006 года. Сегодня распределение долей между кыргызскими и китайскими участниками составляет 40 и 60 процентов соответственно. Предприятие полностью построено и введено в эксплуатацию 29 июля 2015 года. Суточная производительность составляет 2500 тонн. Годовой объем производства золота составляет свыше 3 тонн. Штат работников более 1000 человек.


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URL: https://www.vb.kg/393522
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, конфликт, Кыргызстан
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