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Китай готов заморозить выплаты по долгам беднейшим странам. Есть ли там КР?

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- Виктория Гунгер
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Китай готов заморозить выплаты по непогашенным долгам беднейшим странам мира, пострадавшим от Ковида, пишут СМИ.

По словам представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, ответственность за проблемы, связанные c увеличением госдолга отдельных стран, лежит не на Китае. Как отметил Чжао Лицзянь на брифинге, большая часть задолженности многих стран – это их растущий долг перед США и другими развитыми странами, а также кредиты, выдаваемые им международными финансовыми учреждениями.

Дипломат подчеркнул, что Китай активизирует меры по уменьшению бремени задолженности стран, переживающих экономические трудности.

- Учитывая просьбы ряда стран, Пекин решил освободить их от непогашенных долгов, – добавил он, напомнив, что Китай поддерживает инициативу, выдвинутую Группой двадцати о замораживании выплат по обслуживанию долгов до конца года для беднейших стран мира, пострадавших от коронавируса. - Мы готовы совместно с другими заинтересованными сторонами прилагать усилия к тому, чтобы снизить негативное влияние эпидемии COVID-19 на мировую экономику.

Пока неизвестно, есть ли среди подобных "льготников" Кыргызстан. К тому же, пик выплат КР предстоит в начале 2021 года. Но неясно идет ли речь о долгосрочной отсрочке по платежам или лишь до конца 2020 года.

Стоит напомнить, что ранее Поднебесная отказала республике в отсрочке по погашению выданных кредитов из-за крайнего дефицита госказны. За последние 10 лет он вырос почти в 12 раз, и сегодня занимает 42.5% (против 6% в 2010 году) от общего объема внешних заимствований республики. На июнь 2020 года госдог достиг отметки около 1 млрд 800 млн долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/393528
Теги:
долг, Китай, кредит, Кыргызстан, деньги
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