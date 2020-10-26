Китай готов заморозить выплаты по долгам беднейшим странам. Есть ли там КР?

Китай готов заморозить выплаты по непогашенным долгам беднейшим странам мира, пострадавшим от Ковида, пишут СМИ.

По словам представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, ответственность за проблемы, связанные c увеличением госдолга отдельных стран, лежит не на Китае. Как отметил Чжао Лицзянь на брифинге, большая часть задолженности многих стран – это их растущий долг перед США и другими развитыми странами, а также кредиты, выдаваемые им международными финансовыми учреждениями.

Дипломат подчеркнул, что Китай активизирует меры по уменьшению бремени задолженности стран, переживающих экономические трудности.

- Учитывая просьбы ряда стран, Пекин решил освободить их от непогашенных долгов, – добавил он, напомнив, что Китай поддерживает инициативу, выдвинутую Группой двадцати о замораживании выплат по обслуживанию долгов до конца года для беднейших стран мира, пострадавших от коронавируса. - Мы готовы совместно с другими заинтересованными сторонами прилагать усилия к тому, чтобы снизить негативное влияние эпидемии COVID-19 на мировую экономику.

Пока неизвестно, есть ли среди подобных "льготников" Кыргызстан. К тому же, пик выплат КР предстоит в начале 2021 года. Но неясно идет ли речь о долгосрочной отсрочке по платежам или лишь до конца 2020 года.

Стоит напомнить, что ранее Поднебесная отказала республике в отсрочке по погашению выданных кредитов из-за крайнего дефицита госказны. За последние 10 лет он вырос почти в 12 раз, и сегодня занимает 42.5% (против 6% в 2010 году) от общего объема внешних заимствований республики. На июнь 2020 года госдог достиг отметки около 1 млрд 800 млн долларов США.