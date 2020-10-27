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ГСИН опроверг заявление адвоката об ужасающих условиях содержания Атамбаева

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- Екатерина Улитина
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Бывший президент Алмазбек Атамбаев накануне, 26 октября, переведен из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека. Решение принял Первомайский районный суд по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Как сообщили VB.KG в ГСИН, сегодня состоится заседание Специальной комиссии, которая решит вопрос о дальнейшем переводе Алмазбека Атамбаева.

Отметим, накануне адвокат экс-президента Замир Жоошев сообщил, что Атамбаева содержат в подвале, в помещении без отопления и канализации. В знак протеста бывший президент объявил голодовку.

"По прибытии в учреждение с Алмазбеком Атамбаевым были проведены профилактические беседы и другие соответствующие процедуры. После чего он был распределен в камеру общего режима. Заявления от Атамбавева по поводу "голодовки" в адрес администрации учреждения не поступало. Заявления адвоката Замира Жоошева, опубликованные в СМИ по поводу условия содержания Атамбаева А. не соответствуют действительности.

Так, СИЗО-1 г.Бишкек подключен к централизованной отопительной системе, а также центральной канализации, все камеры закрыты и находятся под надзором сотрудников учреждения, а также в СИЗО-1 установлены видеокамеры, с помощью которых из центрального аппарата ведутся круглосуточное наблюдение в режиме онлайн", - говорится в сообщении ГСИН.

Напомним, что Атамбаев Алмазбек Шаршенович осужден приговором Первомайского районного суда г. Бишкек от 23.06.2020 года по ст. 43 ч.2 319 ч.2 УК Кыргызской Республики к 11 годам 2 месяцам лишения свободы.

Приговором Бишкекского городского суда от 14.08.2020 года приговор Первомайского районного суда от 23.06.2020 года оставлен без изменения.


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URL: https://www.vb.kg/393535
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГСИН, СИЗО
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