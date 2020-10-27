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Аида Исмаилова провела совещание по открытию детсадов и школ

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- Бакыт Басарбек
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Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела рабочее совещание по вопросам возобновления деятельности детских садов и общеобразовательных школ.

"Следует провести анализ эпидемиологической ситуации в каждом населенном пункте. У нас должна быть полная и достоверная информация. В случае открытия школ и детских садов, мы должны быть готовы к разным сценариям развития эпидситуации", - добавила Аида Исмаилова.

Аида Исмаилова дала поручение Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, районным государственным администрациям и органам местного самоуправления представить в кратчайшие сроки анализ эпидемиологической ситуации в регионе, а также провести мониторинг по обеспечению школ и детских садов всеми средствами для соблюдения противоэпидемических мер.


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URL: https://www.vb.kg/393550
Теги:
детский сад, правительство, школа, Аида Исмаилова, Кыргызстан
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