Аида Исмаилова провела совещание по открытию детсадов и школ

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела рабочее совещание по вопросам возобновления деятельности детских садов и общеобразовательных школ.

"Следует провести анализ эпидемиологической ситуации в каждом населенном пункте. У нас должна быть полная и достоверная информация. В случае открытия школ и детских садов, мы должны быть готовы к разным сценариям развития эпидситуации", - добавила Аида Исмаилова.

Аида Исмаилова дала поручение Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, районным государственным администрациям и органам местного самоуправления представить в кратчайшие сроки анализ эпидемиологической ситуации в регионе, а также провести мониторинг по обеспечению школ и детских садов всеми средствами для соблюдения противоэпидемических мер.