На фондовом рынке КР еще одна компания выпустила свои облигации

Сегодня, 30 октября 2020 года, ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" провела церемонию "День эмитента", участником которого стал один из успешных отечественных производителей Кыргызстана, который принял решение воспользоваться преимуществом фондового рынка, выпустив корпоративные облигации на общую сумму 90,0 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба КФБ

По данным пресс-службы, отныне "День эмитента КФБ" станет традиционным мероприятием, нацеленным на стимулирование отечественных компаний воспользоваться возможностями Биржи.

"Выход на фондовый рынок отечественных компаний демонстрирует растущее понимание бизнес-сообщества к привлечению внутренних инвестиций за счет выпуска ценных бумаг. Только по итогам 9 месяцев 2020 года объем торгов на Бирже составил почти 7 млрд.сомов. Из них объем торгов с ценными бумагами листинговых компаний составил почти 2 млрд.сомов.

На сегодняшний день в листинге КФБ находятся 28 отечественных компаний, которые, вопреки экономическому кризису, проводили и проводят успешные сделки с ценными бумагами на фондовом рынке Кыргызстана.

Прохождение процедуры листинга позволит этим компаниям увеличить спрос на свои ценные бумаги за счет роста числа потенциальных инвесторов, вкладывающих свои средства только в ценные бумаги, включенные в официальный список Биржи.

Отметим, что согласно Налоговому кодексу Кыргызской Республики проценты и доход от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в листинге фондовой биржи по наивысшей и следующей за наивысшей категориям листинг ("IL", "ВС"):

- не облагаются подоходным налогом (статья 167);

- не облагаются налогом на прибыль (статья 189).

Добавим, что несмотря на трудный для нашей страны год, отечественные компании продолжают развиватся используя структуру фондового рынка для привлечения средств на развитие, а скорость размещения новых выпусков ценных бумаг компаний на фондовой бирже показывает высокую степень заинтересованности со стороны инвесторов", - говорится в сообщении КФБ.