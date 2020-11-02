Вокруг "Кумтора" снова бушуют страсти

В последнее время силовые структуры всех мастей едва ли не ежечасно сообщают широкой общественности о выдающихся достижениях в части борьбы с коррупцией. Одной из таких сенсаций на днях поделился Финпол: ведомство заявило о том, что вскрыло коррупционную схему между Государственной налоговой службой (ГНС), Соцфондом и крупнейшей золотодобывающей компанией страны "Кумтор Голд Компани".

По версии Финпола, должностные лица Социального фонда и ГНС, обладая властными полномочиями, создали противоправную устойчивую связь в целях незаконного получения материальных благ.

Деталей этой коррупционной схемы финполовцы, понятное дело, не раскрывают. Лишь поясняют в общих чертах, что ЗАО "Кумтор Голд Компани" были предоставлены какие–то преимущества, позволяющие организации не выплачивать "дополнительно начисленные налоговые платежи и страховые взносы". О том, что это за дополнительные платежи, остается только догадываться.

Ущерб от этой "противоправной устойчивой связи", по подсчетам Финпола, превысил 9 миллиардов сомов.

На эту новость уже отреагировала Государственная налоговая служба. Фискалы заявили о своей непричастности к "коррупционной схеме с золотодобывающей компанией".

"Все действия Налоговой службы, произведенные в 2018 году в отношении золотодобывающей компании ЗАО "Кумтор Голд Компани", были осуществлены строго в рамках законодательства КР", - заявили в ГНС.

При этом налоговики, как и финполовцы, не вдаются в подробности коррупционной истории с "Кумтором". Говорят, что не вправе раскрывать общественности данные о налогоплательщиках в соответствии со статьей 54 Налогового кодекса КР "Налоговая тайна". Однако в ГНС обещают пре-доставить Финполу все необходимые материалы в рамках следственных мероприятий, которые, вероятно, начнутся, и довольно скоро, поскольку факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков.

Вся эта история с налогами "Кумтор Голд Компани" и предполагаемой коррупцией особенно интересна потому, что нынешний и.о. президента, премьер–министр Садыр Жапаров в свое время всячески добивался национализации предприятия, считая, что под управлением канадцев оно не приносит кыргызстанцам пользы. В день, когда Жапарова на внеочередном заседании ЖК избрали главой кабинета министров, он заявил, что отказался от намерения национализировать "Кумтор", поскольку запасы золота на месторождении истощились.

Учитывая это, сегодня не совсем понятно, действительно ли финполовцы нашли преступную схему или просто пытаются угодить новому главе правительства, открыв охоту на "Кумтор"?