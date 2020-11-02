Выявлен факт легализации доходов. Из КР вывели более $180 млн

В Кыргызстане выявлена схема по выводу из республике средств в особо крупных размерах в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП (Финансовая полици).

"Финансовой полицией Кыргызской Республики по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области в ходе осуществления оперативно розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с сокрытием от уплаты налогов выявлена и пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств по спланированной схеме в особо крупном размере на сумму свыше 180 миллионов долларов США на территорию Китайской Народной Республики, под видом оплаты за товар", - говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что в результате деятельности указанной преступной группы на территории Кыргызской Республики, государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 1 миллиарда сомов (1 миллиард 100 миллионов сомов) в виде неуплаты налогов.

29 октября по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек гр. А.У. Он подозревается в том, что на его имя за вознаграждение оформлялись поставки товаров. По версии следствия, именно он занимался выводом денег из КР.

30 октября Первомайским районным судом г. Бишкек задержанному применена мера пресечения в виде (содержание под стражей) в СИЗО-1 г.Бишкек.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица причастные к вышеуказанной схеме и происхождению указанных денежных средств.