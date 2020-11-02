Дональд Трамп и Джo Байден: кто победит? Их различия во внешней политике

Завтра, во вторник 3 ноября, в США – день президентских выборов. Причем более 90 миллионов избирателей уже проголосовали по почте или досрочно.

Согласно данным многих опросов, пока лидирует кандидат от Демократической партии Байден. Действующий президент Трамп (Республиканская партия) отстает, но ненамного. Интрига насчет победителя выборов сохраняется.

Между тем служба новостей радио "Голос Америки" подготовила обзор различий во внешней политике двух кандидатов.

- Трамп и бывший вице-президент Джо Байден придерживаются разных взглядов на то, как Соединенные Штаты должны взаимодействовать с остальным миром. На базовом уровне разрыв можно увидеть на примере лозунга Трампа "Америка прежде всего" и стремления Байдена к расширению международного сотрудничества, - отмечает Voice of America.

Конкретные различия, по оценке VA, таковы.

Афганистан. Администрация Трампа заключила с талибами соглашение, предусматривающее вывод американских войск из Афганистана к середине 2021 года. В октябре он написал в "Твиттере", что хочет завершить вывод войск уже к концу 2020 года. Байден предпочитает более осторожный подход с учетом развития ситуации в Афганистане.

Россия. Байден обещал предъявить претензии президенту России Владимиру Путину по поводу вмешательства России в американские выборы "и другой злонамеренной деятельности". Трамп отверг выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года в стремлении способствовать его победе. Вопрос, который привел к запуску процедуры импичмента в его отношении, президент назвал "фальсификацией" и "охотой на ведьм". В качестве доказательства решительной позиции своей администрации он напоминает о введенных против России санкциях. "Никто не вел себя с Россией жестче, чем Дональд Трамп", – заявил он.

НАТО. Трамп начал критиковать альянс еще во время предвыборной кампании 2016 года, требуя от других членов увеличения расходов на оборону. К моменту избрания Трампа некоторые страны выполнили план по расходам, установленный НАТО в 2014 году, но многие этого не сделали, и в начале этого года президент вывел 12 000 военнослужащих из Германии, обвинив ее в злоупотреблении поддержкой США. Во время дебатов в июне 2019 года Байден назвал НАТО "самым значимым альянсом в истории Соединенных Штатов" и предупредил, что он распадется, если Трампа переизберут. Бывший вице-президент хочет сделать восстановление международных партнерских отношений приоритетным направлением своей работы.

Китай. Политика Трампа в отношении Китая менялась на протяжении его президентства. Вскоре после инаугурации он провел саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, впоследствии развернулась торговая война, а в январе этого года была достигнута первая фаза торгового соглашения. На фоне распространения коронавируса в 2020 году Трамп возложил на Китай вину за пандемию, одновременно настаивая на запрете популярных китайских приложений TikTok и WeChat. "Президент Трамп противостоял Китаю и продолжит придерживаться решительного подхода", – сказал вице-президент Майк Пенс во время октябрьских дебатов. Байден выступает за более жесткую позицию по вопросам прав человека в Китае и ситуации в Гонконге и продолжение давления на Пекин в сфере торговли.

Иран. Байден занимал пост вице-президента, когда в 2015 году США и еще пять мировых держав подписали соглашение с Ираном, ограничивающее его ядерную программу в обмен на смягчение санкций. Трамп вышел из соглашения, назвав его "худшей сделкой в истории", и ввел новые санкции, которые нанесли ущерб экономике Ирана и подтолкнули его к увеличению ядерной активности. Байден в случае избрания собирается вернуться в соглашение, полагая, что в этом случае Иран снова начнет соблюдать его условия.

Израиль. Оба кандидата поддерживают двухгосударственное решение по итогам мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Трамп активно поддерживает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и перенес посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Байден этот шаг осудил, но отменять его не планирует. Он предлагает открыть консульство США в Восточном Иерусалиме для взаимодействия с палестинцами.

Северная Корея. Трамп провел два раунда переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и встретился с ним на межкорейской границе в рамках усилий по денуклеаризации Корейского полуострова. Переговоры не принесли никаких договоренностей, но Пхеньян не испытывал ядерное оружие или межконтинентальные баллистические ракеты с 2017 года. Трамп говорит, что у его сложились "очень хорошие отношения" с северокорейским лидером. Байден заявляет, что не станет встречаться с Ким Чен Ыном без предварительных условий. Стратегия администрации Байдена будет заключаться в использовании санкционного давления с целью подтолкнуть Пхеньян к переговорам.

Поток мигрантов в США. При администрации Трампа количество допускаемых в страну беженцев со всего мира резко сократилось: в последний год президентства Барака Обамы их было 85 000, а в этом году – всего 15 000. Государственный департамент заявил, что ограничение необходимо для "безопасности и благополучия американцев, особенно в свете продолжающейся пандемии COVID-19". Байден пообещал резко сменить курс, подняв лимит до 125 000.

Международные усилия.

Трамп, следуя своему принципу "Америка прежде всего", отстранился от ряда международных инициатив: вышел из Парижского соглашения по климату и переговоров по Транстихоокеанскому партнерству и прекратил финансирование Всемирной организации здравоохранения. Занимая пост вице-президента, Байден поддерживал как Парижское соглашение, так и ТТП. В случае избрания он планирует присоединиться к ним, а также возобновить финансирование ВОЗ.