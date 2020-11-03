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Убийство прокурора: Садыр Жапаров выразил сомнение в вине Мелиса Калыкова

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 3 ноября 2020 года, на встрече исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова с жителями Баткенской области к главе государства обратилась сестра Мелиса Калыкова, осужденного за убийство прокурора, Дариха Калыкова, с просьбой защитить ее брата от прокурорского произвола.

По ее словам, нет органа, который бы контролировал работу прокуратуры.

- Прокуроры совершают любые преступления и Джамшитов был также в этом замешан. Безнаказанность порождают преступления. Сколько преступлений, совершенные прокурорами, не раскрыты до сих пор, можно только догадываться о их количестве. В нашем же случае 6 прокуроров ушли от ответственности и убийство повесили на моего брата, - заявила Калыкова, озвучив также ряд доказательств невиновности своего брата.

В свою очередь исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров заверил ее, что дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова будет пересмотрено генеральной прокуратурой.

- Я знаю про это дело, у меня также есть сомнения. Сейчас у нас новый генпрокурор Курманкул Зулушев, которому я дам поручение пересмотреть это дело, - сказал Жапаров.

Напомним, обгоревшее тело прокурора Баткенской области 43-летнего Анарбая Мамажакыпова было найдено поздно вечером 18 ноября 2018 года в ущелье в горах. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Как выяснилось, в тот день Анарбай Мамажакыпов, еще пять работников прокуратуры, в том числе и бывший заместитель прокурора Баткенской области Арсланбек Байбосунов, а также предприниматель Базарбек уулу Эрнис и начальник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков выезжали на охоту. Позже по обвинению в убийстве был осужден на пожизненный срок экс-начальник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков.


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URL: https://www.vb.kg/393757
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, прокуратура, убийство, Кыргызстан, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков
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