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Кандидаты от партии "Биримдик" требуют от Зулпукарова вернуть им деньги?

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- Бакыт Басарбек
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Кандидаты в депутаты от партии "Биримдик" требуют возврата денег, которые они заплатили за первые 40 мест в избирательном списке. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в политобъединении.

По их данным, суммы варьируются в пределах от 500 тысяч до 1 млн долларов.

- Основная часть денег ушла на предвыборные затраты и поэтому их вероятнее всего не вернут, - сказали источники.

Между тем, отечественное издание chyndyk.media процитировало экс-депутата Ширин Айтматову, которая в соцсетях написала, что "бизнесмены с Оша и Нарына жалуются, что Зулпукаров отказывается возвращать эти деньги". При этом идет ли речь в данном случае о депутате Торобае Зулпукарове точно неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/393766
Теги:
выборы, партии, деньги, Жогорку Кенеш, "Биримдик", Торобай Зулпукаров, Ширин Айтматова
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