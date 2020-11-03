Кандидаты от партии "Биримдик" требуют от Зулпукарова вернуть им деньги?

Кандидаты в депутаты от партии "Биримдик" требуют возврата денег, которые они заплатили за первые 40 мест в избирательном списке. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в политобъединении.

По их данным, суммы варьируются в пределах от 500 тысяч до 1 млн долларов.

- Основная часть денег ушла на предвыборные затраты и поэтому их вероятнее всего не вернут, - сказали источники.

Между тем, отечественное издание chyndyk.media процитировало экс-депутата Ширин Айтматову, которая в соцсетях написала, что "бизнесмены с Оша и Нарына жалуются, что Зулпукаров отказывается возвращать эти деньги". При этом идет ли речь в данном случае о депутате Торобае Зулпукарове точно неизвестно.