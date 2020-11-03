Глава ГСБЭП Жапыкеев объявил "войну" перекупщикам фасоли

Глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сыймык Жапыкеев начал борьбу с перекупщиками фасоли, которые способствуют росту цен на этот продукт. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

"На одном из первых совещаний, проведенных под руководством председателя Финансовой полиции Сыймыка Жапыкеева был поднят вопрос, о правомерном ведении предпринимательской деятельности по реализации урожая фасоли в Таласской области. Были поставлены конкретные задачи по ликвидации посредников/перекупщиков действиями которых, осуществляется закуп у фермеров-производителей фасоли по низкой стоимости, когда цена реализации продукта значительно выше. Из-за этого фермеры несут убытки и не оправдывают затраченные средства", - говорится в сообщении ГСБЭП.

Была создана совместная комиссия из числа представителей акимиатов Таласской области, органов местного самоуправления, территориальных УГНС по Таласской области для проведения проверки на предмет выявления лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность по скупке фасоли без соответствующей регистрации в налоговом органе и заниженной цене.

По результатам проведенных рейдов было выявлено несколько фактов скупки фасоли с целью дальнейшей перепродажи без соответствующей регистрации в налоговом органе по значительной низкой стоимости на территории Таласской области.

Данные факты зарегистрированы в ЕРПП, по ним ведется досудебное производство.

Также, указанной комиссией в число которых, входят сотрудники Финансовой полиции проводятся регулярные профилактические рейдовые мероприятия, в ходе которых ведется мониторинг цен, проводятся беседы с закупщиками о недопущении занижения цен.

Финполиция сообщает, что благодаря рейдам удалось добиться положительных результатов исейчас закупочная стоимость фасоли для фермеров выросла.

В октябре текущего года цена на фасоль сорта "лопатки" составляла 67-70 сом, на ноябрь месяц цена составляет 86-88 сомов. Цветная фасоль сорта "рябой, скороспелка" в октябре текущего года составляла 80-85 сомов, сейчас составляет 96 -100 сомов.