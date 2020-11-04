Ситуация с товарами на границе. Китай заверил в отсутствии ограничений

Посол Китая в КР уверяет, что с китайской стороны на посту Торугарт нет никаких ограничений. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила глава профсоюза ТРК "Дордой" Дамира Долоталиева.

По ее словам, непонятно, чья сторона ставит ограничения.

- Мы предлагали правительству создать комиссию и съездить на границу, чтобы на месте все решить, но реакции нет. Единственное, накануне наши представители встречались с китайской стороной, вроде есть какие-то подвижки. Однако пока об этом рано говорить. Вся надежда сейчас на телемост, который состоится 6 ноября, - сказала Долоталиева.