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Ситуация с товарами на границе. Китай заверил в отсутствии ограничений

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- Бакыт Басарбек
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Посол Китая в КР уверяет, что с китайской стороны на посту Торугарт нет никаких ограничений. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила глава профсоюза ТРК "Дордой" Дамира Долоталиева.

По ее словам, непонятно, чья сторона ставит ограничения.

- Мы предлагали правительству создать комиссию и съездить на границу, чтобы на месте все решить, но реакции нет. Единственное, накануне наши представители встречались с китайской стороной, вроде есть какие-то подвижки. Однако пока об этом рано говорить. Вся надежда сейчас на телемост, который состоится 6 ноября, - сказала Долоталиева.


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URL: https://www.vb.kg/393791
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан, товары, Дордой
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