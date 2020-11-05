Сыймык Жапыкеев: Если Жумалиев не хапуга, то ему нечего бояться

Депутат Кубанычбек Жумалиев обвинил главу ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева в злоупотреблении служебным положением и намерен подать на него в суд. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По его словам, Жапыкеев незаконно провел обыски в офисах предприятий, принадлежащих ему и его родственникам.

- В отношении меня дело о незаконном обогащении уже закрыли, прокуратура утвердила это решение. Теперь вот Жапыкеев хочет вновь возобновить дело. Пришли вооруженные люди, как будто дело имеют с террористами. Могли бы просто вызвать, - сказал он.

В свою очередь сам глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, опроверг слова депутата.

- Ничего незаконного мы не делали. Все совершалось в рамках закона с санкции суда и прокурора. Что касается желания Жумалиева подать на меня в суд, то это его право. Пусть подает! Если Жумалиев не хапуга и не вор, то ему нечего бояться, - сказал он.

Напомним, вчера, 4 ноября, прошли обыски в офисах предприятий, связанных с депутатом Кубанычбеком Жумалиевым.

Обыски начались во второй половине дня одновременно в трех офисах - в торговых центрах "Таатан", "Гоин" и в Университете инновационных технологий.

Отмечается, что проведение следственных мероприятий связано с проверкой имущества Кубанычбека Жумалиева, которая была начата по заявлению Сыймыка Жапыкеева во время когда он еще не руководил ГСБЭП.