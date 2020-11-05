Погода
$ 83.80 - 84.20
€ 95.17 - 96.67

"Нет результатов!" Сторонники Жапарова недовольны работой Сыймыка Жапыкеева

217  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сторонники Садыра Жапарова выразили недовольство работе главы ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева. Видео об этом появилось в соцсетях.

Один из самых активных сторонников Жапарова Бакай Кашкарбаев в кадре заявил, что они намерены пойти к самому Жапыкееву, чтобы потребовать от него отчета за свою работу.

- Сегодня пришли к нему в 9 утра, а его на работе не было. Поэтому сегодня в 3 часа мы к тебе пойдем. Мы потребуем отчета за месяц. Нас интересует, сколько денег ты принес в казну, где миллиарды? - сказал он срывающимся на крик голосом.

Следом за ним выступил его "коллега" по политическому движению, который также напомнил Жапыкееву про результативность.

- Сегодня в 3 мы придем. Все что надо подготовь. Сыймык нет результатов твоей работы! Народ недоволен! – добавил он.

Сегодня, по данным пресс-службы ГСБЭП, в 3 часа дня состоялась встреча главы ведомства с этими активистами.

- Так как сегодня желающих попасть на прием к Сыймыку Асылбековичу было много, то было принято решение сразу со всеми переговорить в актовом зале. Пришли и эти активисты, про которых вы спрашиваете. Но вели себя они очень агрессивно, сразу стали кричать, выражаться нецензурно, а так как в зале были пожилые женщины, то мы попросили их покинуть помещение, - сказали VB.KG в ГСБЭП.

Стоит отметить, что по темпераменту активист Бакай Кашкарбаев ничем не уступает нынешнему главе ГСБЭП. Поэтому было бы интересно, взглянуть на их, возможно, уже состоявшийся "разговор".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393858
Теги:
ГСБЭП, конфликт, Кыргызстан, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  