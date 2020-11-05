"Нет результатов!" Сторонники Жапарова недовольны работой Сыймыка Жапыкеева

Сторонники Садыра Жапарова выразили недовольство работе главы ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева. Видео об этом появилось в соцсетях.

Один из самых активных сторонников Жапарова Бакай Кашкарбаев в кадре заявил, что они намерены пойти к самому Жапыкееву, чтобы потребовать от него отчета за свою работу.

- Сегодня пришли к нему в 9 утра, а его на работе не было. Поэтому сегодня в 3 часа мы к тебе пойдем. Мы потребуем отчета за месяц. Нас интересует, сколько денег ты принес в казну, где миллиарды? - сказал он срывающимся на крик голосом.

Следом за ним выступил его "коллега" по политическому движению, который также напомнил Жапыкееву про результативность.

- Сегодня в 3 мы придем. Все что надо подготовь. Сыймык нет результатов твоей работы! Народ недоволен! – добавил он.

Сегодня, по данным пресс-службы ГСБЭП, в 3 часа дня состоялась встреча главы ведомства с этими активистами.

- Так как сегодня желающих попасть на прием к Сыймыку Асылбековичу было много, то было принято решение сразу со всеми переговорить в актовом зале. Пришли и эти активисты, про которых вы спрашиваете. Но вели себя они очень агрессивно, сразу стали кричать, выражаться нецензурно, а так как в зале были пожилые женщины, то мы попросили их покинуть помещение, - сказали VB.KG в ГСБЭП.

Стоит отметить, что по темпераменту активист Бакай Кашкарбаев ничем не уступает нынешнему главе ГСБЭП. Поэтому было бы интересно, взглянуть на их, возможно, уже состоявшийся "разговор".