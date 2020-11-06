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В Оше прошло обсуждение концепции госполитики в религиозной сфере

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- Екатерина Улитина
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Общественное обсуждение проекта "Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы"

5-6 ноября т.г. в Ош Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики проведено общественное обсуждение проекта "Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы". Проект разработан рабочей группой, состоящей из представителей государственных структур, религиозных организаций, академического и гражданского сообщества.

Целью нового проекта Концепции является совершенствование механизмов государственно-конфессионального сотрудничества для укрепления светских основ государства и веротерпимости, повышение эффективности государственного регулирования деятельности религиозных и общественных институтов. Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи, как укрепление правовых, демократических и светских основ Кыргызской Республики путем совершенствования законодательства, регулирующего религиозную сферу; усиление потенциала и расширение сотрудничества субъектов государственно-конфессиональных отношений путем создания единой информационной системы работы государственных органов всех уровней, ОМСУ и институтов гражданского общества по реализации государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере.

Подобные обсуждения проведены в Баткенской и Джалал-Абадской области и планируются в Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областях и в г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/393885
Теги:
религия, Кыргызстан
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