В Оше прошло обсуждение концепции госполитики в религиозной сфере

Общественное обсуждение проекта "Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы"

5-6 ноября т.г. в Ош Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики проведено общественное обсуждение проекта "Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы". Проект разработан рабочей группой, состоящей из представителей государственных структур, религиозных организаций, академического и гражданского сообщества.

Целью нового проекта Концепции является совершенствование механизмов государственно-конфессионального сотрудничества для укрепления светских основ государства и веротерпимости, повышение эффективности государственного регулирования деятельности религиозных и общественных институтов. Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи, как укрепление правовых, демократических и светских основ Кыргызской Республики путем совершенствования законодательства, регулирующего религиозную сферу; усиление потенциала и расширение сотрудничества субъектов государственно-конфессиональных отношений путем создания единой информационной системы работы государственных органов всех уровней, ОМСУ и институтов гражданского общества по реализации государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере.

Подобные обсуждения проведены в Баткенской и Джалал-Абадской области и планируются в Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областях и в г. Бишкек.