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Садыр Жапаров: Взятки не допустимы в работе с инвесторами

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- Бакыт Басарбек
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В рамках рабочей поездки в Нарынскую область исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил образовательный комплекс "Билим булагы" в городе Нарын. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что образовательный комплекс был построен благотворительным фондом "Ас-Салам" за счет спонсоров и был предназначен для детей-сирот, однако в силу разных бюрократических причин не удавалось передать его на баланс государству.

Садыр Жапаров осмотрел комплекс и дал поручение Министерству образования и науки и Фонду по управлению государственным имуществом принять меры по его передачи на баланс.

"Мы должны быть открыты для инвесторов и должны создать для них максимально комфортные условия. Бюрократические преграды, взятки не допустимы в работе с инвесторами. Если каждый государственный орган на своём уровне будет вести с ними открытый диалог, инвесторы придут в Кыргызстан", - сказал Садыр Жапаров.

Также он отметил, что комплекс оснащён всем необходимым оборудованием и готов к использованию в качестве профессионального образовательного учреждения.

В завершение и.о. Президента выразил благодарность представителям фонда за вклад в развитие регионов и отметил, что государство всегда готово оказать поддержку инвесторам.


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URL: https://www.vb.kg/393930
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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