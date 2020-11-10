Алга Кылычев отказался от сотрудничества со следствием

Сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев, который является фигурантом уголовного дела по кой-ташским событиям, отказался от сотрудничества со следствием. Об этом на своей странице в Facebook написал Кадырбек Атамбаев.

"После выхода из СИЗО-1 Алга Кылычов сразу же связался с нами и рассказал, что вышел только для того, чтобы вся страна знала о пытках, о запугиваний его семьи, о беззаконии следователей- и все рассказал на видеосъёмку, но мы его тогда уговорили не идти против властей, потому что его могли снова арестовать и вообще физически ликвидировать. Для нас жизнь и безопасность каждого гражданина выше нашей собственной чести, которую тогда прошлая власть оклеветала.

Видеосъемки Алги Кылычова, официальные медицинские документы, зафиксировавшие побои, следы пыток на его теле, ножевые ранения его брата уже 10 августа 2019 года со стороны спецназа у него дома, аудио-записи разговоров с адвокатом, который был в сговоре с главой следственной группы МВД Ашерходжаевым, которому за освобождение Алги Кылычова передали взятку, продав его автомобиль. По данному факту ещё зимой супруга Алги Кылычова обращалась в ГКНБ с заявлением, однако, никакой реакции не последовало, надеемся, что новое руководство ГКНБ расследует данное дело.

Все эти материалы были переданы нами ещё в ноябре 2019 года представителям Социалистического Интернационала, ООН, организациям Human Rights Watch, Amnesty International и другим.

Также Алга Кылычов давал расширенное интервью нескольким журналистам ещё в 2019 году, однако, мы просили информационные агентства не публиковать материалы до смены власти.

Но Алга Кылычов не дождавшись, ещё до смены власти - в августе 2020 года официально отказался от сотрудничества со следствием через суд, тогда его побоялись закрыть, так как он пригрозил следователем тем, что расскажет про тайны избирфонда Сооронбая Жээнбекова.

Таким образом, сегодня почти все фигуранты Кой-Ташских событий, заключивших сотрудничество со следствием отказались от соглашений, тем самым весь народ видит, что дело было сфальсифицировано со стороны прежней власти", - написал Атамбаев.

Напомним, экс-глава госпредпрятия "Дан" Алга Кылычев принимал активное участие в кой-ташских событиях. Позже на ряду с другими сторонниками Атамбаева он был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков, но после того, как Кылычев заключил соглашение со следствием он был отпущен под домашний арест.