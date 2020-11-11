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Финпол возместил в бюджет КР налогов на 280 млн. сомов

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- Виктория Гунгер
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Финансовой полицией произведено очередное возмещение в бюджет государства на сумму более 280 млн. сомов. Об этом сообщает Финполиция КР.

Как отмечается, ГСБЭП в соответствии с требованиями, вытекающими из Закона КР "Об уполномоченном преступлениями", Указов руководства страны, решений Совета безопасности КР на должном уровне проводится работа по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями.

- В рамках досудебного производства в отношении ОсОО "А.К." по факту уклонения от уплаты соответствующих платежей в бюджет государства, в октябре текущего года возмещено более 281 миллиона сомов. В настоящее время Финанполицией КР продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических, коррупционных и должностных преступлений, - говорится в сообщении ГСБЭП.


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URL: https://www.vb.kg/393998
Теги:
бюджет, налоги, ГСБЭП, Кыргызстан, деньги
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