Финпол возместил в бюджет КР налогов на 280 млн. сомов

Финансовой полицией произведено очередное возмещение в бюджет государства на сумму более 280 млн. сомов. Об этом сообщает Финполиция КР.

Как отмечается, ГСБЭП в соответствии с требованиями, вытекающими из Закона КР "Об уполномоченном преступлениями", Указов руководства страны, решений Совета безопасности КР на должном уровне проводится работа по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями.

- В рамках досудебного производства в отношении ОсОО "А.К." по факту уклонения от уплаты соответствующих платежей в бюджет государства, в октябре текущего года возмещено более 281 миллиона сомов. В настоящее время Финанполицией КР продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических, коррупционных и должностных преступлений, - говорится в сообщении ГСБЭП.