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В Бишкеке открылся штаб добровольных медиков и волонтеров

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- Оксана Гут
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Сегодня в Бишкеке прошло открытие общереспубликанского штаба добровольных медиков и волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На сегодняшний день здесь консолидированы 20 волонтерских движений, 15 общественных фондов, благотворительных и неправительственных организаций по оказанию первой помощи соотечественникам.

"Здесь создана единая база волонтеров по виду оказываемой помощи: волонтеры-медики, волонтеры – водители, добровольцы по оказанию гуманитарной поддержки, где мы сможем встречаться, решать организационные вопросы и работать в единстве", - отмечают в муниципалитете.

В течение месяца планируется подписание меморандума между мэрией столицы и фондами, организациями, движениями для дальнейшего сотрудничества.

Штаб находится на улице Ибраимова, 100 (пересечение улиц Киевской и Ибраимова).


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URL: https://www.vb.kg/394061
Теги:
волонтерство, Бишкек, Кыргызстан, врачи, коронавирус, карантин, мэрия
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