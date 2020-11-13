В Бишкеке открылся штаб добровольных медиков и волонтеров

Сегодня в Бишкеке прошло открытие общереспубликанского штаба добровольных медиков и волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На сегодняшний день здесь консолидированы 20 волонтерских движений, 15 общественных фондов, благотворительных и неправительственных организаций по оказанию первой помощи соотечественникам.

"Здесь создана единая база волонтеров по виду оказываемой помощи: волонтеры-медики, волонтеры – водители, добровольцы по оказанию гуманитарной поддержки, где мы сможем встречаться, решать организационные вопросы и работать в единстве", - отмечают в муниципалитете.

В течение месяца планируется подписание меморандума между мэрией столицы и фондами, организациями, движениями для дальнейшего сотрудничества.

Штаб находится на улице Ибраимова, 100 (пересечение улиц Киевской и Ибраимова).