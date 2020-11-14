Россия поэтапно возобновляет оказание финансовой помощи Кыргызстану

В Москве (Российская Федерация) состоялась встреча первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития общественно-политической обстановки в Кыргызской Республике.

Артем Новиков выразил благодарность за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике после парламентских выборов 2020 года.

Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в двустороннем формате и в рамках интеграционного взаимодействия.

По итогам встречи согласован вопрос о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией финансовой помощи Кыргызской Республике.