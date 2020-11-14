Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 99.52 - 101.00

Россия поэтапно возобновляет оказание финансовой помощи Кыргызстану

173  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве (Российская Федерация) состоялась встреча первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития общественно-политической обстановки в Кыргызской Республике.

Артем Новиков выразил благодарность за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике после парламентских выборов 2020 года.

Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в двустороннем формате и в рамках интеграционного взаимодействия.

По итогам встречи согласован вопрос о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией финансовой помощи Кыргызской Республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394091
Теги:
бюджет, правительство, президент, Россия, Кыргызстан, деньги, Артем Новиков, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  