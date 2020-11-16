Финпол выявил факт легализации денежных средств на сумму свыше $23 млн

Финансовой полицией Кыргызской Республики выявлена и пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств на территорию иностранных государств в особо крупном размере на сумму свыше 23 миллионов долларов США (1 миллиард 633 563 970 сомов) под видом оплаты за товар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в результате деятельности указанной преступной группы на территории Кыргызской Республики государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 347 миллионов сомов.

"12 ноября по подозрению в совершении преступления задержан гр. Т.М., фактически осуществлявший вывод денежных средств. 14 ноября к задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО №1", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица причастные к этой схеме и происхождению указанных денежных средств.