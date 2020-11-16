35-летней бишкекчанке, попавшей в два ДТП подряд, срочно нужна помощь

35-летней Аделе Абдрахмановой срочно нужна помощь неравнодушных граждан. Она та самая бишкекчанка, которая в ночь с 8 на 9 сентября попала в две страшные аварии подряд - сначала на своем легковом авто с мужем, а после на машине Скорой помощи. К сожалению, супруг Адели 33-летний Артем погиб на месте до приезда медиков. Женщина больше месяца находилась в больнице с тяжелейшими травмами. И когда, казалось бы, все шло к выздоровлению, выяснилось, что ей необходима эндоваскулярная операция. Иначе жизни Адели грозит опасность.

Двойной удар

Как произошло само ДТП Аделя, с ее слов, не помнит, как и то, что предвещало тот роковой день. По данным же патрульной службы, 8 сентября примерно в 23:58 часов водитель "БМВ-525" Ч.А. 1987 г.р., двигаясь по улице 7 апреля в северном направлении, не справился с управлением и перед домом №8 врезался в дерево. Водитель, как позже выяснилось, муж Адели погиб на месте, а ее саму увезла машина Скорой помощи. И уже примерно в 00:15 часов 9 сентября на перекрестке улиц Юнисалиева и Ахунбаева в "Газ 2250" (неотложку) врезался автомобиль "Ниссан Примера". В результате пострадали 3 человека, все они госпитализированы в 4-ую горбольницу.

40 дней в больнице

Здесь в отделении травматологии и хирургии женщина провела порядка 40 дней, из них 10 находясь в коме. У Адели были серьезные травмы головы, позвоночника, бедер, легкого, а также внутреннее кровотечение в брюшной полости. Тяжелые травмы предполагали тяжелые обезболивающие. Аделя долго приходила в себя.

"Я очнулась и не помнила, что была в аварии, не верила, что это мои ноги, мой зашитый живот... не могла понять, что у меня таз сломан - пыталась встать и уйти. А о том, что мой супруг умер узнала совершенно случайно - увидев фото и видео с места ДТП в телефоне родственницы. Мне никто не хотел говорить, боялись, что случится кровоизлияние и меня потеряют. А ведь у нас 10-летний сын...", - вспоминает Аделя.

5-6 октября в 4-горбольницу начали массово поступать пострадавшие в беспорядках на пощади в Бишкеке. Женщину было решено выписать домой. Тем более, что жаловалась она уже только на головную боль, шумы в голове.

Последствия удара

Уже дома у Адели начались проблемы с правым глазом, он стал опухать и краснеть. Медики, приезжавшие на дом, предположили, что у нее конъюнктивит. Лечили глазными каплями, антибиотиками. Но результата не было. И только недавно, в частной клинике Аделе поставили диагноз - "каротидно-кавернозное соустье" (патологическое сообщение между сонной артерией и кавернозным синусом, в результате которого артериальная кровь под высоким давлением поступает в кавернозный синус и из него в другие вены головного мозга, лица, шеи. Чаще всего возникает переполнение верхней глазничной вены с возникновением экзофтальма, глазодвигательных и зрительных нарушений).

"У нас в стране это еще не лечат. Я просила, чтобы мне удали глаз. Думала, что нет глаза - нет проблем. Но мне сказали, что это не спасет, все равно нужна эндоваскулярная операция. А это очень дорого. Мы нашли врача в Казахстане он может взяться за мой случай, но необходимо как можно быстрее транспортировать меня, пока это возможно с этой травмой. Операция стоит 15 тысяч долларов, в других странах еще дороже. Но у нас нет таких денег... И у нас нет права на ошибку. Я должна крепиться ради сына, он и так потерял папу. Я выжила в тех авариях, значит нужно выжить и сейчас", - говорит Аделя.

Сейчас она еще не в состоянии вставать с постели - таз толком не сросся, Аделя только начинает чувствовать свои ноги. Говорит, если б была в состоянии, то работала хоть в три смены, чтобы собрать нужную сумму. Но пока она вынуждена просить помощи у других.

"Я до сих пор не была на могилке мужа... 9 сентября у нас должна была быть годовщина совместной жизни. Я обязательно попрощаюсь с ним. Просто сейчас я не имею право на истерику. Я понимаю, что могу навредить. Ради ребенка нужно терпеть... Я знаю, что у нас очень добрые люди, верю, что все получится, и после смогу вернуть оказанную мне помощь..."

Для желающих помочь платежные реквизы счета опубликованы в галерее.