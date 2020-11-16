Сторонники Атамбаева требуют открытого суда по делу Батукаева (Фото)

У здания Верховного суда КР состоялся митинг сторонников Алмазбека Атамбаева. Сегодня, 16 ноября, здесь должно было состояться судебное заседание по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева, где главным фигурантом является бывший президент. Однако, как сообщили ранее в пресс-службе Верховного суда, процесс был отложен в связи с болезнью судьи.

Собравшиеся требуют проведения открытого суда. Они заявили, что не верят в справедливость нашей судебной системы и в ее независимость.

"От такой незаконной и несправедливой судебной системы пострадали не только простые люди, но и экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. Если он действительно виновен, почему бы не провести открытый суд? Почему под разными предлогами откладывают судебные процессы?", - написал в соцсетях Сеид Атамбаев.

Как стало известно, слушание перенесено на 30 ноября.

Фото Сеида Атамбаева