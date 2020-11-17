Талант Мамытов в качестве главы государства принял Артема Новикова

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 17 ноября, встретился с исполняющим обязанности Премьер-министра страны Артемом Новиковым.

На встрече обсуждены меры, принимаемые Правительством по обеспечению социально-экономической стабильности в стране.

И.о. Главы государства отметил, что на сегодняшний день одной из первоочередных задач является проведение чистых и прозрачных выборов Президента Кыргызской Республики, а также создание равных условий для всех кандидатов.

Талант Мамытов добавил, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено обеспечению макроэкономической стабильности, продовольственной безопасности и мерам по стимулированию деловой активности в стране.

Вместе с этим обсуждены меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране и реализация антикризисного плана Правительства по минимизации негативных экономических последствий.

И.о. Премьер-министра Артем Новиков отметил, что Правительством страны будут предприняты все меры для проведения президентских выборов прозрачно и без нарушений действующего законодательства. В этих целях создан Республиканский штаб, который возглавил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

Артем Новиков также представил информацию об исполнении доходной части бюджета и финансировании социальных обязательств. Он отметил, что все защищенные статьи бюджета будут профинансированы и Правительство выполнит все социальные гарантии.

Также в рамках поддержки отечественного бизнес-сектора разработан план краткосрочных мероприятий, куда включены предложения по снижению административной нагрузки на предпринимателей и введению моратория на проверки со стороны фискальных и правоохранительных органов.

Кроме того, Артем Новиков рассказал о мерах по снижению цен на продовольственные товары, к примеру, готовятся проекты постановлений о введении государственного регулирования на некоторые наименования и временный запрет на вывоз социально значимых товаров. Также проводятся переговоры с импортерами для формирования необходимого объема запасов.

"По пяти наименованиям продовольствия запасы имеются с избытком. С крупными реализаторами разрабатывается механизм доступа к социально значимым товарам для недопущения роста цен", - подчеркнул Артем Новиков, заверив, что перебоев с обеспечением продовольственными товарами в стране не будет.

И.о. Главы Правительства добавил, что принимаются исчерпывающие меры по снижению негативного влияния от распространения коронавирусной инфекции, создан трехмесячный запас необходимых лекарственных средств и препаратов.

В завершении встречи и. о. Президента Талант Мамытов еще раз особо отметил, что на нем и и. о. Премьер-министре Артеме Новикове лежит большая ответственность по обеспечению деятельности государственных органов и местных органов власти до определения президентских выборов.