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Талант Мамытов принял министра иностранных дел Руслана Казакбаева

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 17 ноября, принял министра иностранных дел страны Руслана Казакбаева.

В ходе встречи глава МИД информировал о деятельности по развитию приоритетных направлений внешней политики страны, проводимой работе по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также вопросах защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом.

И.о Президента отметил важность дальнейшего проведения эффективной внешней политики для последовательного развития взаимовыгодных и конструктивных связей с зарубежными партнерами.

Талант Мамытов обозначил перед Министерством иностранных дел ряд конкретных задач, направленных на дальнейшую эффективную реализацию внешнеполитического курса страны.


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URL: https://www.vb.kg/394174
Теги:
МИД, Руслан Казакбаев, Талант Мамытов, Кыргызстан
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