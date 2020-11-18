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Талант Мамытов принял Посла России в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 18 октября, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республики Николая Удовиченко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии политического и экономического сотрудничества между странами.

И.о. Президента выразил благодарность российской стороне за поддержку в преодолении политического кризиса, а также всестороннее содействие Кыргызской Республике в сложный для страны период, связанный с пандемией коронавирусной инфекции.

Талант Мамытов отметил необходимость увеличения количества совершаемых регулярных авиарейсов между странами.

"Граждане допускаются на рейс только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, что минимизирует риск проникновения нового коронавируса на территории наших стран. Эти меры также способствуют поддержанию режима эпидемиологической безопасности, и мы уже можем вернуться к полноценной жизнедеятельности и взаимодействию между нашими странами" - подчеркнул Талант Мамытов.

И.о. Главы государства также отметил, что особое место в налаживании и укреплении отношений между государствами занимает межпарламентское сотрудничество.

"Тесное взаимодействие парламентов двух стран служит прочной основой для строительства созидательных отношений. Сотрудничество между Жогорку Кенешем и Федеральным Собранием России поддерживается в рамках МПА СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также ряда других межпарламентских организаций" - сказал он.

Николай Удовиченко, в свою очередь, подчеркнул, что российская сторона дорожит двусторонними отношениями с Кыргызстаном, имеющими стратегический и союзнический характер - между государствами поддерживаются интенсивные политические связи и политический диалог.

Он добавил, что Россия заинтересована в полной стабилизации политической ситуации в Кыргызстане и в дальнейшем продолжении взаимовыгодного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/394213
Теги:
Россия, Кыргызстан, Николай Удовиченко, посол, Талант Мамытов
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