Гражданские активисты просят снять Акина Токталиева с должности главы ГКДР

Представители гражданских организаций и академического сообщества Кыргызстана обратились к исполняющему обязанности Президента КР, спикеру Жогорку Кенеша КР Таланту Мамытову с просьбой пересмотреть кадровое назначение Акина Токталиева на должность директора Госкомиссии по делам религии (ГКДР).

"Религиозная сфера является одной из самых чувствительных с высоким конфликтным потенциалом. Благодаря взвешенному подходу и своевременному реагированию со стороны уполномоченного органа, за последние годы были предотвращены от дальнейшей эскалации ряд локальных конфликтов на религиозной почве.

Необходимо отметить, что при прежнем руководстве ГКДР были реализованы важные направления в государственной политике в религиозной сфере. Подготовлены проекты законов и положений по реализации права на свободу вероисповедания с привлечением компетентных экспертов и религиозных организаций. Созданы площадки по межконфессиональному и государственно-конфессиональному диалогу, которые выступают эффективным инструментом реагирования на конфликты на религиозной почве. Существующий ранее кризис во взаимодействии государственного органа с религиозными организациями и гражданским обществом был преодолён благодаря адекватному, беспристрастному руководству и слаженной работе сотрудников данного ведомства.

Учитывая общественно-политическую ситуацию в стране, мы считаем преждевременным решение о смене руководства уполномоченного органа по делам религии. Также вызывает обеспокоенность сложившаяся ситуация в коллективе ГКДР в связи с приходом нового руководства, что может вызвать негативные последствия в реализации государственной политики в религиозной сфере и во взаимодействии с религиозными организациями. Любая политическая нестабильность может привести к политизации религии в стране, манипуляции определенных религиозных групп и быть использована радикальными группами, стремящимися к изменению конституционного строя и светского принципа государства.

В связи с изложенным выше, призываем пересмотреть кадровое назначение А. Токталиева на должность директора ГКДР. При назначении учесть, что руководитель уполномоченного органа в религиозной сфере должен не только иметь знания правовых норм, но и уметь выстраивать диалог и взаимодействие со всеми религиозными организациями, вне зависимости от вероисповедания, обеспечивать нейтральность и беспристрастность работы государственного органа", говорится в тексте обращения.