Маэду Сигэки беспокоит "низкий уровень ношения масок в Кыргызстане"

Посол Японии в Кыргызстане Маэда Сигэки рассказал "Вечернему Бишкеку" о ситуации с коронавирусной инфекцией в Стране Восходящего Солнца:

- Общее число инфицированных COVID-19 в Японии составляет 104 тысячи человек, при этом 1 тысяча 800 человек погибли. По сравнению с Кыргызстаном число инфицированных больше в 1,7 раза, а смертность-в 1,5 раза. Но население Японии в 20 раз превышает население Кыргызстана, поэтому распространение инфекции в Японии можно назвать умеренным, - сообщил посол Маэда.

По его словам, как и в Кыргызстане, в Японии вторая волна распространения инфекции началась в июле, в начале августа за один день было зарегистрировано около 2 тысяч новых инфицированных, на данный момент количество инфицированных составляет от 500 до 700 человек в день. Однако по сравнению с Европой и США, где число новых инфицированных людей в день составляет десятки тысяч, число инфицированных в Японии относительно мало.

- Япония не стала вводить строгий карантин (локдаун), но граждане Японии по рекомендации Правительства оставались дома и, добровольно ограничивая работу общественных мест, предотвратили большое скопление людей. Мы также считаем, что ношение масок, мытье рук и социальная дистанция (определенное расстояние между людьми) предотвратили взрыв распространения инфекции. Лично меня беспокоит низкий уровень ношения масок в Кыргызстане, - сказал Маэда Сигэки корреспонденту "Вечернего Бишкека".

Важно, что на пике заражения СОVID-19 в Кыргызстане все сотрудники посольства Японии, кроме основного персонала, выполняли свою работу удаленно, А сейчас персонал посольства разделен на две группы, их работа в офисе чередуется через день.

Что касается нынешнего уровня отношений между КР и Японией, посол охарактеризовал его так:

- Прошло 29 лет с тех пор, как Япония и Кыргызстан установили дипломатические отношения. В течение этого периода отношения между нашими странами неуклонно развивались в различных областях, таких как политика, экономическое сотрудничество, культурный обмен. С другой стороны, обе стороны не в полной мере продемонстрировали свой потенциал обмена в экономической сфере, особенно в частном бизнесе. Японские компании ведут бизнес по всему миру, но их присутствие в Кыргызстане ограничено, - сказал посол Маэда.

Полностью интервью посла Японии читайте в газете "Вечерний Бишкек" за 20 ноября.