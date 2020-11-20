Талант Мамытов подписал Указ об образовании Конституционного совещания

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому образовано Конституционное совещание. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указом в частности постановляется:
Образовать Конституционное совещание В составе согласно приложению
Конституционному совещанию провести обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя; прав и свобод человека и гражданина; системы государственной власти; оптимизации и разграничений полномочий между ветвями государственной власти, а также иных вопросов, вытекающих из вышеуказанных направлений, по итогам которого внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".
Конституционному совещанию организовать периодическое освещение в средствах массовой информации хода работы совещания по согласованным вопросам.
Установить, что Конституционное совещание проводит свою работу в здании Национальной академии наук Кыргызской Республики.
Возложить на Министерство юстиции Кыргызской Республики функции секретариата Конституционного совещания.
Национальной академии наук Кыргызский Республики предоставить Конституционному совещанию соответствующее помещение для работы, а ее членам - доступ в здание.
Возложить на Министерство юстиции Кыргызской Республики и Управление делами Президента и Правительства Кыргызской Республики организационное, методическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Конституционного совещания в части их касающейся.
Пресс-службам Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Аппарата Президента Кыргызской Республики обеспечить широкое освещение работы Конституционного совещания в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бакирова М.И. и Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.