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Талант Мамытов подписал Указ об образовании Конституционного совещания

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- Бакыт Стамов
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому образовано Конституционное совещание. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указом в частности постановляется:

  1. Образовать Конституционное совещание В составе согласно приложению
  2. Конституционному совещанию провести обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя; прав и свобод человека и гражданина; системы государственной власти; оптимизации и разграничений полномочий между ветвями государственной власти, а также иных вопросов, вытекающих из вышеуказанных направлений, по итогам которого внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".
  3. Конституционному совещанию организовать периодическое освещение в средствах массовой информации хода работы совещания по согласованным вопросам.
  4. Установить, что Конституционное совещание проводит свою работу в здании Национальной академии наук Кыргызской Республики.
  5. Возложить на Министерство юстиции Кыргызской Республики функции секретариата Конституционного совещания.
  6. Национальной академии наук Кыргызский Республики предоставить Конституционному совещанию соответствующее помещение для работы, а ее членам - доступ в здание.
  7. Возложить на Министерство юстиции Кыргызской Республики и Управление делами Президента и Правительства Кыргызской Республики организационное, методическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Конституционного совещания в части их касающейся.
  8. Пресс-службам Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Аппарата Президента Кыргызской Республики обеспечить широкое освещение работы Конституционного совещания в средствах массовой информации.
  9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бакирова М.И. и Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.
  10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/394272
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