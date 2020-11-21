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Талант Мамытов осмотрел ход реализации проектов по цифровизации

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 21 ноября, посетил государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия "Түндүк" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

И.о. Главы государства ознакомился с ходом реализации проектов по цифровой трансформации страны, проекта "Digital CASA - Кыргызская Республика" и обсудил дальнейшие меры с руководством Государственного комитета информационных технологий и связи и ГП "Түндүк".

И.о. Президента Талант Мамытов отметил, что цифровизация остается приоритетным направлениям для страны. "Современные технологии являются требованием времени, Кыргызстан уже многое сделал в сфере электронного управления, но мы должны еще больше активизироваться в этом направлении", - сказал он.

Председатель ГКИТС Алтынбек Исмаилов проинформировал, что на сегодняшний день процессы цифровизации идут полным ходом, и уже существующая инфраструктура электронного управления значительно облегчает возможность гражданам получать государственные услуги, снижают коррупционные риски, и самое важное – могут стать одним из двигателей государственных реформ.

Наряду с созданием цифровых платформ создаются центры обработки данных, отвечающие международным стандартам и требованиям кибербезопасности.

Он также напомнил, что Проект "Digital CASA - Кыргызская Республика" состоит из четырех компонентов. Отмечено, что на данный момент разработано технико-экономическое обоснование требований к магистрали и услугам для расширения кыргызской части региональной магистральной сети. С 2021 – 2023 гг. ожидается начало строительства ВОЛС.

С 2021 года предполагается запуск "G-cloud" (государственный центр обработки данных), который позволит перенести вычислительные мощности госорганов в единый Дата-центр, тем самым улучшить доступ населения к электронным услугам.

Кроме того, с 2021 года стартует разработка нормативной правовой базы основ цифровой экономики, в 2021-2022 году планируется создание Центра передового опыта, а также начало активного обучения государственных служащих цифровым навыкам и компетенциям.

Директор ГП "Түндүк" Нурия Кутнаева рассказала о достижениях системы "Түндүк" и о запуске обновленного Госпортала электронных услуг (portal.tunduk.kg), где в настоящее время реализованы 82 услуги, из которых 68 – автоматизированных и 14 – полуавтоматизированных, поступающие от 19 государственных органов. Она также отметила, что в последнее время принимаются много необходимых для внедрения IT-технологий законодательных актов, что позволяет внедрять цифровизацию в полной мере в соответствии с международными стандарÑ �ами.

Заместитель директора ГП "Түндүк" Азамат Буржуев отметил, что внедряемые информационные технологии обеспечивают эффективность государственного управления, прозрачность финансовых потоков, используемых для образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и других сфер. Он показал разработанную ГП "Түндүк" Единую систему идентификации, которая является "цифровым паспортом" для граждан и упрощает процедуру получения услуг в электронном формате, не выходя из дома находясь в любой точке мира.

И.о. Президента Талант Мамытов особо отметил, что дальнейшее проведение эффективной цифровизации через систему межведомственного взаимодействия "Түндүк" в целях создания благоприятных условий для граждан и предпринимателей является важным фактором в развитии государства.

"Как я сегодня убедился в госпредприятии "Түндүк", у нас есть отличные IT-специалисты, которые занимаются разработкой и поддержкой ключевых информационных систем для граждан и государства" - отметил и.о. Главы государства.

И.о. Президента Талант Мамытов обратил внимание на необходимость активизации процессов в государственных и муниципальных органах по цифровой трансформации для облегчения жизни граждан.


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URL: https://www.vb.kg/394303
Теги:
Талант Мамытов, информационные технологии, Кыргызстан
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