Талант Мамытов осмотрел ход реализации проектов по цифровизации

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 21 ноября, посетил государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия "Түндүк" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

И.о. Главы государства ознакомился с ходом реализации проектов по цифровой трансформации страны, проекта "Digital CASA - Кыргызская Республика" и обсудил дальнейшие меры с руководством Государственного комитета информационных технологий и связи и ГП "Түндүк".

И.о. Президента Талант Мамытов отметил, что цифровизация остается приоритетным направлениям для страны. "Современные технологии являются требованием времени, Кыргызстан уже многое сделал в сфере электронного управления, но мы должны еще больше активизироваться в этом направлении", - сказал он.

Председатель ГКИТС Алтынбек Исмаилов проинформировал, что на сегодняшний день процессы цифровизации идут полным ходом, и уже существующая инфраструктура электронного управления значительно облегчает возможность гражданам получать государственные услуги, снижают коррупционные риски, и самое важное – могут стать одним из двигателей государственных реформ.

Наряду с созданием цифровых платформ создаются центры обработки данных, отвечающие международным стандартам и требованиям кибербезопасности.

Он также напомнил, что Проект "Digital CASA - Кыргызская Республика" состоит из четырех компонентов. Отмечено, что на данный момент разработано технико-экономическое обоснование требований к магистрали и услугам для расширения кыргызской части региональной магистральной сети. С 2021 – 2023 гг. ожидается начало строительства ВОЛС.

С 2021 года предполагается запуск "G-cloud" (государственный центр обработки данных), который позволит перенести вычислительные мощности госорганов в единый Дата-центр, тем самым улучшить доступ населения к электронным услугам.

Кроме того, с 2021 года стартует разработка нормативной правовой базы основ цифровой экономики, в 2021-2022 году планируется создание Центра передового опыта, а также начало активного обучения государственных служащих цифровым навыкам и компетенциям.

Директор ГП "Түндүк" Нурия Кутнаева рассказала о достижениях системы "Түндүк" и о запуске обновленного Госпортала электронных услуг (portal.tunduk.kg), где в настоящее время реализованы 82 услуги, из которых 68 – автоматизированных и 14 – полуавтоматизированных, поступающие от 19 государственных органов. Она также отметила, что в последнее время принимаются много необходимых для внедрения IT-технологий законодательных актов, что позволяет внедрять цифровизацию в полной мере в соответствии с международными стандарÑ �ами.

Заместитель директора ГП "Түндүк" Азамат Буржуев отметил, что внедряемые информационные технологии обеспечивают эффективность государственного управления, прозрачность финансовых потоков, используемых для образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и других сфер. Он показал разработанную ГП "Түндүк" Единую систему идентификации, которая является "цифровым паспортом" для граждан и упрощает процедуру получения услуг в электронном формате, не выходя из дома находясь в любой точке мира.

И.о. Президента Талант Мамытов особо отметил, что дальнейшее проведение эффективной цифровизации через систему межведомственного взаимодействия "Түндүк" в целях создания благоприятных условий для граждан и предпринимателей является важным фактором в развитии государства.

"Как я сегодня убедился в госпредприятии "Түндүк", у нас есть отличные IT-специалисты, которые занимаются разработкой и поддержкой ключевых информационных систем для граждан и государства" - отметил и.о. Главы государства.

И.о. Президента Талант Мамытов обратил внимание на необходимость активизации процессов в государственных и муниципальных органах по цифровой трансформации для облегчения жизни граждан.