Максат и Алим хотят доказать всем, что уборка квартир – это не женское дело

Студенты из Бишкека Максат Муканбетов и Алим Эмир хотят доказать всем, что уборка помещений и квартир - это не исключительно женская привилегия. С этой целью они даже открыли свое дело по оказанию клининговых услуг, при этом, сами не гнушаются взять в руки веник и тряпку.

Повзрослели же молодые ребята, по собственному признанию, во время пандемии. В этот период они под эгидой правозащитного движения: "Бир Дуйно Кыргызстан" в качестве волонтеров оказывали помощь простым людям.

- Самое главное, мы увидели в каких условиях живут некоторые люди и это, признаться, заставило нас повзрослеть, - рассказал в интервью VB.KG Алим Эмир.