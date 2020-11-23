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В Бишкеке обсуждают реализацию госполитики в религиозной сфере

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- Светлана Лаптева
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Сегодня в Бишкеке проходит общественное обсуждение проекта "концепции государственной политики Кыргызстана в религиозной сфере на 2021-26 года.". Заведующая отделом ГКДР КР Гульназ Исаева представила обзор завершения "концепции госполитики КР в религиозной сфере на 2014- 2020 года".

В ходе сегодняшнего обсуждения эксперты рабочей группы представили "принципы, цели и приоритетные направления проекта данной концепции на 2021-2026 года".

По словам члена рабочей группы Закира Чотоева, концепция подтверждает, что Кыргызстан является светским, правовым, демократическим государством.

- В соответствии с Конституцией КР гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания. Запрещает установление какой-либо религии в качестве государственной или обязательной. Обеспечивает отделение религии от государства. Вводит запрет на вмешательство религиозных объединений и служителей культов в деятельность госрганов. Важно не допустить политизации и использование религии в политических и экстремистских целях, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/394339
Теги:
религия, Бишкек, Кыргызстан
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