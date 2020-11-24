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"Не надо втягивать в интриги". Кулов ответил Жапарову по продаже "Мегакома"

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- Оксана Гут
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Политик Феликс Кулов ответил на "разоблачительные" заявления Садыра Жапаров в отношении Омурбека Текебаева. Он призвал не втягивать его "в интриги".

Напомним, накануне в интервью "7 каналу" кандидат в президенты Садыр Жапаров заявил, что Омурбек Текебаев взял у Маевского 1 миллион долларов за "Мегаком". Об этом факте, заверил он, "знает вся политическая элита, все депутаты", в частности, могут подтвердить Феликс Кулов и Омурбек Суваналиев.

"Не знаю на чем основаны подобные утверждения в отношении меня, но могу лишь повторить, то что я говорил под присягой на следствии и в суде. Мне был задан вопрос о том, где находился Текебаев 21 декабря 2010 года, так как, якобы Маевский в этот день встречался, по его словам, с Текебаевым в здании парламента", - написал на своей странице в Facebook Феликс Кулов.

Что касается заявления Садыра Жапарова о том, что вся политическая элита, все депутаты знали о получении Текебаевым миллиона долларов, он ответил:

"На это могу только посоветовать: кто знает идите в суд, выполните свой гражданский долг и дайте там нужные показания, а меня не надо втягивать в интриги и склонять к лжесвидетельству".


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URL: https://www.vb.kg/394377
Теги:
Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, Феликс Кулов, суд, Кыргызстан, политика, Мегаком
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