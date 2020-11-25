Родители студентов требуют снизить оплату за онлайн обучение в вузах

В редакцию VB.KG обратились родители студентов столичных вузов. Они подняли вопрос о снижении стоимости за контрактное обучение. Ведь, по их мнению, было бы справедливо, учитывая кризис в стране и онлайн обучение, пересмотреть контракты. Многим родителям нечем платить, и их детям грозит отчисление за неуплату. В этом случае, "страна получит армию недовольной необразованной молодежи".

"У меня пятеро детей, все несовершеннолетние - двое студентов, один школьник и двое дошкольного возраста, - рассказывает читатель. - Плачу контракт за двоих детей: в КГМА - 55 000 сомов и в колледже при КЭУ - 50 000 сомов. Ладно тот учебный год - с весны на онлайн обучении - заплатили контракт как за обычный режим. Но с начала нового учебного года можно же было пересмотреть контракт с учетом онлайн образования".

О том, как студенты учатся онлайн на медицинском, вопрос риторический. Ухудшает ситуацию и то, что в связи с пандемией в стране решено экстренно готовить больше медработников.

"В этом году в КГМА набрали много студентов, но получилось так, что контрактники учатся лучше, чем бюджетники. Набирали много студентов в КГМА в связи с пандемией, что стране нужно в срочном порядке много врачей. Идея хорошая, но её не до конца продумали - количество студентов увеличилось, а учебный план не изменен, не сделали акцент на увеличение часов спецпредметов. Ну зачем медикам на втором курсе изучать географию например? В то время как по анатомии преподаватель не успевает опросить студентов", - считает отец студента-медика.

Родители отмечают, что для вузов не созданы условия для качественного дистанционного образования. Студенты, можно сказать, в большей мере занимаются самообучением, качество знаний снижается. За что тогда платить прежние деньги?

"Онлайн обучение нас не устраивает, нет визуального контакта, учителя даже не могут понять усвоили ли студенты материал. Кроме того, у детей глаза болят от постоянного сидения за компьютером, у нас вообще один компьютер на троих детей. Учителя сами иногда не выходят на связь, бывают проблемы с Интернетом, с их образовательными платформами. Когда дети оптом скидывают "домашку" преподавателям, их телефоны не выдерживают большой объем информации и "глючат". Учителя путаются. Но основная беда, конечно, что учащиеся самостоятельно не могут усвоить новый материал", - делится возмущением родитель.

От редакции напомним, что в Кыргызстане за счет госбюджета в вузах, по данным Минобразования, обучается порядка 15 процентов студентов, остальные - на контрактной основе. С начала пандемии коронавируса контрактники столкнулись с проблемой оплаты. Цены на образование и так не малые в стране, еще и вынужденный карантин оставил многие семьи без средств к существованию.

В апреле родители студентов обращались за помощью в Министерство образования. Все, что могло сделать ведомство, это рекомендовать вузам упростить оплаты контрактов нуждающимся студентам и продлить сроки выплаты. Но, как известно, рекомендации не обязательны к исполнению...