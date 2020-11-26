Атамбаев про Конституцию: Народ уже устал от этих "чимкириков"

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейтек Атамбаев выступил с критикой в адрес депутатов и политиков, которые являются противниками сегодняшней конституционной реформы. Видео с его эмоциональным выступлением появилось в соцсетях.

По его словам, главный закон страны не священная книга, в которой ничего менять нельзя.

- 10 лен назад написанная Конституция – конечная инстанция что ли? Она Копан что ли, где нельзя ничего менять? Если надо, то Конституцию каждый год нужно менять в соответствии с интересами народа. Весь народ стал свидетелем этой партийной коррупции, когда миллионами воровали. Мое личное мнение, нужно менять эту Конституцию. Надо сделать в Кыргызстане 70 округов, и от каждого из по одному депутату хватит. Тогда точно придут патриоты, любящие свою землю и народ. За нынешними же политиками не то что народ, даже собака из дома не пойдет. Народ уже устал от этой партийной системы, от этих чимкириков, - сказал он.