Погода
$ 84.70 - 84.92
€ 99.90 - 101.35

Правительство КР работает над закупкой вакцин от коронавируса

105  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Кыргызстане превысило 70 тысяч. Каждый день регистрируется около 400 новых случаев. В настоящее время около 3000 пациентов проходят лечение в больницах и клиниках. Об этом в ходе брифинга сказала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

"Мировое сообщество борется и предотвращает болезнь, в поисках и разработке вакцины от вируса COVID-19, улучшая протоколы лечения и проводя различные вакцинации против сезонного гриппа. Поэтому в Кыргызстане, невозможно полностью снять все ограничения, введенные в начале пандемии. То же самое происходит в соседних странах",- отметила она.

Сурабалдиева сообщила, что ведется работа по закупке вакцины против COVID-19.

"Наши специалисты побывали в Москве, чтобы ознакомиться с разработкой и клиническими испытаниями вакцины "Спутник-V". Ведутся переговоры с Россией о закупке вакцин против коронавируса. В августе мы направили в Россию письмо с просьбой импортировать вакцины российского производства в Кыргызстан - с даты их тестирования и утверждения для общего лечения. Количество вакцин, графики прибытия и регистрации в Кыргызстане разработаны", - сказала вице-премьер-министр.

По словам Сурабалдиевой, Кыргызстан также отслеживает эффективность вакцин производимых и в других странах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394485
Теги:
вакцина, Россия, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (880 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  