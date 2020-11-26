Правительство КР работает над закупкой вакцин от коронавируса

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Кыргызстане превысило 70 тысяч. Каждый день регистрируется около 400 новых случаев. В настоящее время около 3000 пациентов проходят лечение в больницах и клиниках. Об этом в ходе брифинга сказала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

"Мировое сообщество борется и предотвращает болезнь, в поисках и разработке вакцины от вируса COVID-19, улучшая протоколы лечения и проводя различные вакцинации против сезонного гриппа. Поэтому в Кыргызстане, невозможно полностью снять все ограничения, введенные в начале пандемии. То же самое происходит в соседних странах",- отметила она.

Сурабалдиева сообщила, что ведется работа по закупке вакцины против COVID-19.

"Наши специалисты побывали в Москве, чтобы ознакомиться с разработкой и клиническими испытаниями вакцины "Спутник-V". Ведутся переговоры с Россией о закупке вакцин против коронавируса. В августе мы направили в Россию письмо с просьбой импортировать вакцины российского производства в Кыргызстан - с даты их тестирования и утверждения для общего лечения. Количество вакцин, графики прибытия и регистрации в Кыргызстане разработаны", - сказала вице-премьер-министр.

По словам Сурабалдиевой, Кыргызстан также отслеживает эффективность вакцин производимых и в других странах.