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Экс-советника полпреда Таласской области осудили на 3 года тюрьмы

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- Оксана Гут
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Суд вынес приговор бывшему советник полпреда правительства в Таласской области Марслатбеку Шералиеву, сбившему велосипедиста. Информацию подтвердили в пресс-службе Верховного суда КР.

Приговором Таласского районного суда от 23 ноября Марслатбек Шералиев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренном по ст.297 и ч.1 ст.135 УК КР.

Были применены следующие виды наказания:

- по ст. 297 УК КР было применено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права управлять автотранспортным средством сроком на 2 года;

- по ч.1 ст.135 УК КР было применено наказание сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании ст.78 УК КР путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений Марслатбеку Шералиеву окончательно было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права управления автотранспортным средством сроком на 2 года.

Напомним, 30 июля автомобиль "Тойота Фораннер" совершил наезд на велосипедиста, который ехал по обочине. За рулем внедорожника находился советник - на тот момент - полпреда Таласской области Марслатбек Шералиев. Экспертиза подтвердила, что водитель в момент аварии был пьян. После ДТП 26-летнего пострадавшего увезли в больницу. Через несколько часов он скончался в отделении реанимации.


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URL: https://www.vb.kg/394526
Теги:
велоспорт, ДТП, наказание, погибшие, правительство, суд, Таласская область, Кыргызстан, автонаезд, уголовное дело
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