Омбудсмен просит провести международную экспертизу проекта Конституции КР

Омбудсмен Кыргызстана обратился в Венецианскую комиссию с просьбой провести международную экспертизу проекта Конституции КР. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

Токон Мамытов направил обращение на имя председателя Европейской комиссии за демократию через право (Венецианскую комиссию) Джанни Букиккио. В нем он просит оказать содействие в проведении международной экспертизы проекта Конституции Кыргызской Республики, опубликованного на сайте Жогорку Кенеша КР для общественного обсуждения, на соответствие данного проекта стандартам прав человека и стандартам человеческого измерения.

Ниже приводится полный текст документа.

"Уважаемый господин Джанни Букиккио,

Выражаю Вам свое глубокое уважение и признательность за содействие в укреплении независимости демократических институтов, международных стандартов в области прав человека и верховенства закона, а также, отмечая роль Венецианской комиссии в сотрудничестве, прошу Вашего содействия по следующему вопросу.

17 ноября 2020 года на официальном сайте Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики был опубликован проект Закона Кыргызской Республики "О проведении референдума (всенародного голосования) по проекту закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики"" для общественного обсуждения с 17 ноября 2020 года.

По утверждению разработчиков, предлагаемый проект Конституции КР выработан в связи с тем, что известные события, произошедшие в Кыргызстане в начале октября 2020 года, привели к признанию недействительными результаты выборов депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и к смене практически полного состава руководства страны, усилению борьбы с коррупцией в республике.

Необходимость конституционной реформы обусловлена многими факторами, включая несоответствие и пробелы в положениях действующей Конституции, неэффективность сложившейся системы правления и отсутствие механизмов подотчетности. Эти обстоятельства не обеспечивают реального прогресса в экономической и социальной сферах, что вызывает обоснованную критику со стороны общества и граждан Кыргызской Республики.

Также, предлагается принять Закон Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" и в соответствии с его положениями, внести изменения в Конституцию Кыргызской Республики. Данный проект уже вызвал широкий общественный резонанс и в настоящее время политики, общественные деятели, гражданское общество и население республики выражают разное отношение, как к самому предлагаемому проекту, так и к необходимости конституционной реформы, соблюдению процедур при его разработке и вынесении.

Принимая во внимание, что 20 ноября 2020 года было создано Конституционное совещание, которое в настоящее время уже проводит работу, в том числе и по приему предложений от граждан по проекту Конституции Кыргызской Республики, прошу Вас оказать содействие в проведении международной экспертизы проекта Конституции КР на его соответствие стандартам прав человека и стандартам человеческого измерения.

С уважением, Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Т. Мамытов".