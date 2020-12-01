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Главным судьей матча Лиги чемпионов впервые станет женщина

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Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые в истории назначена женщина. Об этом сообщает издание на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Домашнюю встречу "Ювентуса" против киевского "Динамо" обслужит француженка Стефани Фраппар. Помогать ей будут Хишам Закрани и Меди Рамуни. Четвертым рефери станет Карим Абед. На VAR будет работать Бенуа Мийо, а ассистентом по работе с VAR станет Вилли Делажо. Все судьи - французы.

Игра пятого тура группового этапа запланирована на среду, 2 декабря. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

"Ювентус", гарантировавший себе путевку в плей-офф, после четырех туров имеет в активе девять очков и занимает второе место в турнирной таблице. У "Динамо" одно набранное очко, киевляне находятся на третьей позиции.


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URL: https://www.vb.kg/394640
Теги:
Европа, футбол
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