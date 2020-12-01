Последняя интервенция за ноябрь. НБ КР снова продавал валюту

Национальный банк накануне 30 ноября 2020 года провел очередную валютную интервенцию. Продано 16,1 млн. долларов. Об этом говорится на сайте НБ КР.

В ноябре это уже одиннадцатая интервенция: 12 ноября - $26,8 млн, 16 ноября - $22,4 млн, 17 ноября - $500 тыс., 18 ноября - $1,3 млн, 19 ноября - $3 млн, 20 ноября - $2 млн 50 тыс., 24 ноября - $1,6 млн, 25 ноября - $3,1 млн, 26 ноября - $5,8 млн, 27 ноября - $1,1 млн.

Всего с начала месяца продано - 84,7 миллиона долларов, с начала года - 433,55 млн.

Сегодня "обменки" Бишкека покупают доллар в среднем за 84.67, продают - за 84,9. Курс НБ КР - 84,8. Евро - 100.87 -102.3. Курс НБ КР - 101.58.