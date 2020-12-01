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Последняя интервенция за ноябрь. НБ КР снова продавал валюту

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- Виктория Гунгер
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Национальный банк накануне 30 ноября 2020 года провел очередную валютную интервенцию. Продано 16,1 млн. долларов. Об этом говорится на сайте НБ КР.

В ноябре это уже одиннадцатая интервенция: 12 ноября - $26,8 млн, 16 ноября - $22,4 млн, 17 ноября - $500 тыс., 18 ноября - $1,3 млн, 19 ноября - $3 млн, 20 ноября - $2 млн 50 тыс., 24 ноября - $1,6 млн, 25 ноября - $3,1 млн, 26 ноября - $5,8 млн, 27 ноября - $1,1 млн.

Всего с начала месяца продано - 84,7 миллиона долларов, с начала года - 433,55 млн.

Сегодня "обменки" Бишкека покупают доллар в среднем за 84.67, продают - за 84,9. Курс НБ КР - 84,8. Евро - 100.87 -102.3. Курс НБ КР - 101.58.


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URL: https://www.vb.kg/394646
Теги:
валюта, курс валют, Кыргызстан, деньги, экономика, Нацбанк
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